Olli Jokinen repäisi tähtipelaajan poikkeustempusta – "Olisi saanut köniin"

– Tämä laji on vähän muuttunut. Silloin kun minä pelasin, niin eihän tuollaisia edes voinut tehdä. Olisi varmaan saanut omilta joukkuekavereilta jo köniin, jos tuollaisen maalin olisi tehnyt. Nämä on ovelia ja hyviä poikia. Hyvä, että uskaltavat yrittää. Hienoa viihdettä, Jokinen naureskeli.

– Tarpeeksi oli maalipaikkoja, mutta jos viisi annat omiin, niin vaikeaa on voittaa. Maalin hinta omiin oli aika halpa.

Jukurit on SM-liigassa kolmantena. KooKoolla on käynnissä täysi taistelu pudotuspelipaikasta, sillä se on nyt sijalla 11.