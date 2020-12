Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tehostettu valvonta jatkuu – suojarakennukseen ruiskutettiin varotoimena vettä: "Vaarana on, että laitteita on kastunut"

Vaikka tilanne laitoksessa on hallinnassa ja häiriön syy selvinnyt, Säteilyturvallisuuskeskus (STUK) jatkaa tehostettua valvontaansa.

– Seuraamme, että luvanhaltija (TVO) huolehtii, että asiat on tarkistettu niin, että laitosta voidaan alkaa ajaa ylös. Koska luvanhaltija kantaa vastuun turvallisuudesta, odotamme, että se on tehnyt tarvittavat toimenpiteet ja perustelee ne huolellisesti. Tämä on meidän tapamme valvoa, kertoo STUKin apulaisjohtaja Tomi Routamo.