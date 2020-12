Olkiluodon häiriöstä viestiminen saa kritiikkiä Eurajoen kunnanjohtajalta: "Kyllä tässä petraamisen paikka on"

– Kyllä tässä petraamisen paikka on. Tiedon on tultava nopeammin, ei pelkästään Eurajoelle vaan koko seutukunnalle.

Ilmoitusta ei tehty, koska tilanne ei ollut vakava

–Jatkossa nämä ovat varmasti sellaisia asioita, joista pitää keskustella, mitä odotuksia eri toimijoilla on.

11.12.2020 kello 20.19: Juttua on muokattu. Jutussa luki aiemmin, että STUKin pääjohtajan sukunimi oli Tirppana. Todellisuudessa hänen sukunimensä on Tiippana ja nimi on korjattu juttuun.