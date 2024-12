Oletko nähnyt tätä naista Kajaanissa? Epäillään vakavan rikoksen yrityksestä

Kajaanin keskustassa tapahtui vakava henkeen ja terveyteen kohdistuva rikoksen yritys viime perjantaina.

Poliisi on julkaissut epäillystä tekijästä rikoksen vakavuuden vuoksi.

Epäilty on poliisin mukaan noin 20–30-vuotias nainen. Hänellä on vaaleat hiukset ja ruumiinrakenteeltaan hän on hoikka tai normaali. Nainen on arviolta 160–170 senttimetriä pitkä.

Rikoksen yritys tapahtui Kajaanin keskustassa perjantaina 13. joulukuuta noin kello 20.35.

Yllään naisella oli musta reiden puoliväliin ulottuva untuvatakki, mustat housut ja mustat nilkkaan asti ulottuvat kengät.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset tiedot epäillyn tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi Oulun poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi.