Oletko nähnyt tätä naista? Liikkuu pyörällä, luultavasti pieni koira repussaan

Poliisi julkaisi tiistaina Kruunupyyssä kadonneesta 40-vuotiaasta naisesta kuvan.

Pohjanmaan poliisilaitos pyytää havaintoja kuvan naisesta. Hän on 40-vuotias, 157-senttinen, hoikka ja tummahiuksinen. Poliisi kertoo, että hänet on nähty viimeksi Kruunupyyssä Boholmintiellä tiistaina 2. syyskuuta noin kello 16 iltapäivällä. Hän liikkuu Trek-merkkisellä punamustalla maastopyörällä mahdollisesti Pietarsaaren tai Kokkolan alueella.

Naisella oli yllään keltainen työtakki, keltaiset työhousut sekä reppu selässä. Naisella on mukanaan pieni koira, joka matkustaa luultavasti repussa mukana.



Kadonnut on liikkeellä Trek-merkkisellä punamustalla maastopyörällä. Hän liikkuu mahdollisesti myös Pietarsaaren tai Kokkolan alueella.



Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.