Oletko nähnyt tätä naista? Havainnot suoraan hätänumeroon – 72-vuotias kadoksissa Helsingissä

Poliisi on julkaissut naisen kuvan ja tuntomerkit Twitterissä.

Nainen on kadonnut Helsingin Tapaninvainion alueella.

Kadonnut on noin 165 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on tummat pitkät hiukset. Hän on pukeutunut punaiseen pipoon, vaaleansiniseen toppatakkiin sekä Adidaksen verkkareihin.