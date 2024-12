Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta

Poliisi pyytää miehestä havaintoja hätänumeroon.

Poliisi ja pelastuslaitos etsivät Nilsiän alueella kadonnutta miestä. 48-vuotiaan miehen kerrotaan mahdollisesti olevan hengen ja terveyden vaarassa.

Mieheen ei ole saatu yhteyttä maanantain kello 11 jälkeen. Hänen kerrotaan liikkuneen tätä ennen aamupäivän aikana Nilsiän Majalahden, taajaman ja Tahkon alueella.

Poliisi on julkaissut miehen kuvan ja tuntomerkit. Hänellä on päällään tummat työvaatteet ja silmälasit. Hänellä on parta ja normaali ruumiinrakenne.

Lisäksi miehellä kerrotaan olevan käytössä Land Rover Discovery -maastoauto.

Havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.