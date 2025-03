Nyt tärähti: HIFK-pakille pelikielto playoffeihin – tämä koiruus livahti ohi lauantaina

Helsingin IFK:n tärkeimpiin puolustajiin kuuluva Ronald Knot on saanut kahden ottelun pelikiellon pudotuspelien kynnyksellä. Ilveksen Otto Latvala sai KalPan Tuomas Kiiskiseen kohdistuneesta polvitaklauksestaan kolmen ottelun pannan.

Knot huilaa HIFK:n kaksi ensimmäistä puolivälieräottelua. Joukkue odottelee vastustajaa, sillä se venytti lauantain päätöskierroksella suoraan puolivälieriin neljännelle sijalle.

Knotin pelikielto on peruja lauantain Kärpät-ottelun toisesta erästä. Puolustaja menetti laukauksen jälkeen tasapainonsa ja liukui laitaan. Sen jälkeen hän päätyi jostain syystä levittämään polvensa ja taklaamaan sillä Kärppien Arttu-Alasiuruaa. Knot osui myös toiseen Kärpät-pelaajaan, mutta tämä kontakti osui luistimella luistimeen.

– Jälkimmäistä Kärppien pelaajaa eli Alasiuruaa Knot osuu polvellaan reiteen. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Knotin vasemman jalan eteenpäin työntäminen ja siitä aiheutuva polven osuminen vastustajaan on sääntökirjan säännön 50 mukainen polvitaklaus, kurinpitopäätöksessä kerrotaan.

Voit katsoa Knotia koskevan tilanteen pääkuvan videolta.

Liigan tilannehuone asetti tapauksen kurinpitoon, vaikka ottelussa siitä ei tuomittu rangaistusta. Knotille määrättiin siis kahden ottelun pelikielto.

– Knot on edellä kuvatulla taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja taklauksesta on aiheellista määrätä pelikielto. Lisäksi teko kohdistuu kiekottomaan pelaajaan. Edellä todetut seikat, pelitilanteen kokonaisuudessaan sekä aikaisemmat kuluvalla kaudella polvitaklauksista määrätyt pelikiellot huomioiden kurinpitodelegaatio katsoo, että oikea rangaistus polvitaklauksesta on kahden ottelun pelikielto, Liigan kurinpitopäätöksessä sanotaan.

193-senttinen Knot oli runkosarjassa HIFK:n toiseksi tehokkain puolustaja Luke Martinin jälkeen. Hän sai vastuuta joukkueen puolustajista neljänneksi eniten.

Latvalalle kolme peliä

Ilveksen Otto Latvala sai lauantaina KalPa-ottelussa ulosajon taklattuaan Tuomas Kiiskistä polvella. Liigan kurinpito on langettanut puolustajalle kolmen ottelun pelikiellon. Latvala on siis sivussa Ilveksen kolme ensimmäistä puolivälieräpeliä. Runkosarjan kakkosjoukkue odottaa HIFK:n tapaan vastustajaansa hyvän tovin.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että Latvala tulee taklaukseen loppuvaiheessa liukuen erittäin leveässä haara-asennossa. Edelleen delegaatio toteaa, että Latvala suorittaa taklauksensa vasen polvi edellä. Taklauksessa Latvalan polvi osuu vastustajaan, eikä pelaajien kesken ole juurikaan vartalokontaktia, Latvalaa koskevassa päätöksessä muotoillaan.

Katso Latvalan pelikieltoon johtanut taklaus alta:

2:36 Otto Latvala lensi pihalle Kuopiossa – KalPa raivostui sikamaisesta tempusta