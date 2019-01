Nyt se on mitattu: Suomi tuottaa kokoonsa nähden eniten hyvää maailmalle – Soini vastaanottaa tunnustuksen Davosissa

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle ja on kaikista maailman valtioista vähiten kuormittava.

The Good Country Indexissä oli mukana 153 valtiota. Suomen jälkeen muut maat listan kärkipaikoilla olivat Irlanti, Ruotsi, Saksa ja Tanska.

Ulkoministeri Timo Soini astaanottaa tunnustuksen Sveitsin Davosissa, jossa on käynnissä maailman talousfoorumi, tiedotteessa kerrotaan.

– Tämä on hieno tunnustus. Suomi on hyvä, juureva maa ja meihin luotetaan kansainvälisillä areenoilla. Se on johdonmukaisen työn tulosta ja näen sen itse työssäni lähes päivittäin, Soini kommentoi tulosta ministeriön tiedotteessa.