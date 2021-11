Nyt saa olla tuhma! Tuomari ilmoitti kieltävänsä jouluisen tonttuperinteen: "Tämä on lahjani väsyneille vanhemmille"

Tunnet kenties Elf on the Shelf -ilmiön, jossa ilkikurinen tonttu tarkkailee lapsia ja näiden tekemisiä ennen joulua. Suomeenkin Yhdysvalloista rantautuneessa ilmiössä vanhempien tehtävänä on joulun alla siirtää tonttua paikasta toiseen, jolloin se vaikuttaa elävän.

– Oletko väsynyt elämään Elf on the Shelf -tyrannian alla? Et odota innolla sitä, että unohdat siirtää tonttua, ja aiheutat lapsillesi huolta? Olen kansan palvelija ja otan haukut puolestasi. Tämä on lahjani väsyneille vanhemmille, Robert totesi.