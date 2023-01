Nyt hyvä ulkoilusää! Pakkasta ja auringonpaistetta viikonloppuna – katso kotipaikkasi ennuste

Tänään sää on monin paikoin selkeä.

– Aamu on aloitettu kaakossa, lännessä ja osin pohjoisessa auringonpaisteessa. Vähitellen päivän mittaan kaakossa pilvi pääsee päälle. Pakkanen kiristyy selkeillä alueilla ja tuuli on vähäistä. Pilvisillä alueilla pakkanen on kevyttä, Salminen kuvailee aamun Huomenta Suomen säälähetyksessä.