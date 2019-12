Nyt hän lähti! Joulupukki on aloittanut pitkän perinteisen taipaleensa – MTV oli paikalla seuraamassa matkan alkua

Ennen matkaansa, joulupukki kertoi, että ihmisiä on matkustanut hyvin kaukaa tapaamaan häntä. Joulupukin mukaan he yhdessä keskustelevat muun muassa vieraiden elämästä ja luonnosta.

"Se on pieni salaisuus"

– Se on pieni salaisuus. Kyllähän he yrittävät kaiken maailman tekniikoilla seurata minua ja jotain he väittävät välillä löytäneensäkin, mutta se on sellainen salaisuus, että ei muiden tarvitse ihmetellä, kertoo joulupukki.