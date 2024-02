Nyrkkeilylegendalle ikäviä uutisia – hurja tavoite kariutui: "Olen pettynyt"

Pacquiao on palannut takaisin nyrkkeilykehään lopetettuaan uransa vuonna 2021. 45-vuotias Pacquiao olisi halunnut osallistua uransa ensimmäisiin olympialaisiin tulevana kesänä, mutta KOK:lla on osallistujille 40 vuoden ikäraja.

Filippiinien olympiakomitea on yrittänyt hakea poikkeuslupaa Pacquiaolle, mutta tuloksetta. Hän on ollut aiemmin olympialaisissa mukana ainoastaan lipunkantajana. Pacquiao on yksi harvoista urheilijoista, joka on saanut kunnian, vaikka ei ole mukana osallistujien joukossa.