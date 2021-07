Nurmijärven kuolettavan nokkakolarin ajaneen epäillään törmänneen vastaantulijaan tahallaan

– Tutkinnassa on selvinnyt, että kolarissa on syytä epäillä tahallisuutta. Tapahtumasta on kirjattu poliisille ilmoitukset taposta ja tapon yrityksestä, kertoo komisario Elina Katajamäki poliisin tiedotteessa.



Teoista epäilty on toinen onnettomuudessa kuolleista. Poliisi suorittaa kuitenkin esitutkinnan tapahtumaolosuhteiden selvittämiseksi.