Nuorisosäätiön entistä johtokaksikkoa syytetään väärennyksistä hämärässä kiinteistökaupassa – "En koskaan kirjoita nimeäni tuolla tavalla"

"En koskaan kirjoita nimeäni tuolla tavalla"

Muut osakkeenomistajat lirissä

Nuorisosäätiö on tällä hetkellä velkasaneerauksessa muun muassa Haaron ja Nousiaisen rikollisiksi epäiltyjen useiden liiketoimien takia. Ainakin paperilla tilanne on tällä hetkellä se, että panttikirjat ovat puolalaisen säätiölle lainat järjestelleen BSWW Trust -nimisen yrityksen hallussa. Jos lainoja ei makseta takaisin, se voisi periaatteessa vaatia tontin vuokraoikeutta ja myös kerrostaloa itselleen.

Puolalainen BSWW Trust taas vastustaa kiinnitysten purkamista. Sen vastauksen mukaan Nuorisosäätiö on kerännyt rahoitusta laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainan ja velkakirjat hankki kaksi sijoitusrahastoa, jotka lainasivat rahaa säätiölle. Vastauksen mukaan BSWW on myös merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, eikä mahdollinen kiinteistöyhtiön asiakirjojen väärentäminen voi sen mukaan olla syynä esimerkiksi 30 miljoonan euron kiinnityksen purkamiselle.

– Kiinnityshakemuksen on allekirjoittanut asiamies. Hakemuksen liitteenä on asianmukainen valtakirja, jonka on allekirjoittanut kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen. Haarolla ja Nousiaisella on kummallakin ollut oikeus edustaa kiinteistöyhtiötä yksin, puolalaisyhtiö perustelee.