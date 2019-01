Norjan lumivyöryturman uhrien tunnistus on alkanut – viimeinen suomalaismies yhä kateissa

Tamokdalenin lumivyöryturman uhrien tunnistus alkaa tänään, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Yksi lumivyöryn uhreista on yhä löytämättä. Kateissa oleva uhri on suomalainen mies.

Norjan poliisi kertoo, että kolmen uhrin ruumiit on kuljetettu alas tunturilta. Kaksi suomalaista miestä ja ruotsalainen nainen on jo löydetty ja tunnistettu alustavasti. Asiasta on kerrottu omaisille.