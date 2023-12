Norjalaisseura kaappasi Helmarit-lupauksen

Vantaalaislähtöinen Sirén on Tikkurilan Palloseuran kasvatti, ja hän on pelannut Suomen naisten maajoukkueessa viisi ottelua. Sirénin kaksossisko Emmi on myös lupaava jalkapalloilija, joka pelasi kaksi edellistä kautta KuPSissa ja on debytoinut myös naisten maajoukkueessa.