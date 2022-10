Norja on pidättänyt Venäjän vakoojaksi epäillyn – miehen uskotaan eläneen maassa vuoden tekaistulla henkilöllisyydellä

Norjan poliisin turvallisuuspalvelu uskoo, että 30–40-vuotias mies on elänyt Norjassa tekaistun henkilöllisyyden turvin, mutta onkin ollut todellisuudessa Venäjän kansalainen, joka työskentelee maan tiedustelulle.

NRK:n mukaan hän on työskennellyt Tromssan yliopistossa tutkijana vuoden 2021 syksystä lähtien. Hän on tutkinut Norjassa muun muassa hybridiuhkia, kertoi turvallisuuspalvelun apulaisjohtaja Hedvig Moe medialle.

Turvallisuuspoliisin mukaan Venäjä on pitkään käyttänyt vakoojia, jotka soluttautuvat vuosiksikin tavallisten kansalaisten elämään, vaikka kaikessa hiljaisuudessa välittävät tietoa maan tiedustelulle.

On kuitenkin harvinaista, että he jäävät kiinni. Tapaus on NRK:n mukaan ensimmäinen Norjassa.