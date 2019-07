Nordean liikevoitosta hupeni jopa kolmannes – Kurssi päätyi 6,51 prosentin laskuun Helsingin pörssissä

Nordean antelias osingonjakopolitiikka on merkinnyt, että osake on tuottanut omistajilleen hyvin, vaikka osakkeen kurssi on viipottanut parin viime vuoden aikana selvästi alaspäin. Eilinen päätöskurssi oli 6,62 euroa. Osinkoa maksettiin tänä keväänä 69 senttiä, ja sitä on kasvatettu joka vuosi vuodesta 2012 lähtien.