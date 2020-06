Tällainen on Nordean mukaan tyypillinen asuntosijoittaja – yhä useampi ensikertalainen

Asuntosijoittaminen on voimakkaassa kasvussa, ja erityisesti ensikertalaisten asuntosijoittajien määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi, sanoo Nordea tiedotteessa. Myös sijoitusasuntolainojen koot ja laina-ajat ovat kasvussa. Tyypillinen suomalainen asuntosijoittaja on 46-vuotias mies Uudeltamaalta.