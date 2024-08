Noora Komulainen vetäytyy Pariisin olympialaisista

Olympiajoukkueen lääkäri Maarit Valtonen on seurannut Komulaisen kuntoa tarkasti. Urheilija on asunut varotoimena kisakylän ulkopuolella.



– Olen todella pettynyt. Viikko on ollut yhtä tunteiden vuoristorataa – maanantaina en vielä saanut kenkiä kunnolla jalkaan, joten siitä on menty parempaan mutta olo on edelleen heikko, Komulainen sanoi tiedotteen mukaan.