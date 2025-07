Nina Tapio muistelee koskettavasti edesmennyttä Hanna-Riikka Siitosta

Nina Tapio ja Hanna-Riikka Siitonen muistetaan etenkin Taikapeili-duosta.

Nina Tapiolla ja Hanna-Riikka Siitosella oli 90-luvulla popduo Taikapeili, jonka myötä he nousivat suuren yleisön tietoisuuteen.

Siitonen kuoli kilpirauhassyöpään heinäkuussa 2018.

Tapio julkaisi muisteluvideon rakkaasta ystävästään Instagram-tilillään. Videolla nähdään kuvia Siitosesta sekä Tapiosta. Hän kirjoittaa nyt kuluneen 7 vuotta ilman parasta ystävää, työkaveria ja sielunsiskoa.

– Suru on onneksi muuttanut muotoaan pikkuhiljaa, se enää koputtelee hissukseen tietyissä hetkissä, ei enää ryöpsähtele holtittomasti. Tuntuu kaipuuna, läikähdyksenä rinnassa, Tapio kirjoittaa.

– Kiitollisuus niistä vuosista ja kokemuksista mitä yhdessä koettiin on valtava, vaikka en voi olla miettimättä miltä tuntuisi elää tätä päivää yhdessä, jakaa nämä kokemukset, laulaa vielä yhdessä(tää on asia mitä kaipaan ihan hulluna) Kiitos että olit ja edelleen olet.

Tapio muisteli ystäväänsä myös Viiden jälkeen -ohjelmassa viime joulukuussa. Hän kertoi surun olevan edelleen olemassa.

– Kyllä se muistuttelee siitä, että tämä elämä on vain tietyn hetken, eikä voida tietää, koska se loppuu. Muistan, kun Hanna-Riikka sanoi Terhokodissa, että hän voisi luopua ihan kaikesta – musiikista, urasta, mistä vain, kunhan saisi vain elää ja nähdä lapsensa kasvavan, Tapio kertoi.



Taikapeilin jälkeen Tapio on jatkanut soolouraa, hänet on nähty Idols-ohjelman tuomarina ja kuultu ääninäyttelijänä.