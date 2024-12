NHL:ssä pamahti historiallinen pelaajasopimus

NHL-seura Winnipeg Jets tiedotti tiistaina tehneensä kolmivuotisen tulokassopimuksen hyökkääjä Kevin Hen kanssa.

He, 18, on historian ensimmäinen kiinalaissyntyinen pelaaja, joka on allekirjoittanut ammattilaissopimuksen NHL-joukkueen kanssa. Pekingissä syntynyt He on kesän 2024 NHL-draftin neljännen kierroksen varaus.

– Jos siitä tulee hieno tarina, se on toissijaista. On aina mukavaa nähdä moninaisuutta lajin parissa ja auttaa kasvattamaan peliä enemmän, Jetsin GM Kevin Cheveldayoff sanoi lausunnossaan.

He aloitti pelaamaan jääkiekkoa muutettuaan Montrealiin kuuden vuoden ikäisenä. Lokakuussa hänet nimettiin Kanadan juniorisarja OHL:n Niagara IceDogsin kapteeniksi. He on tehnyt tilastoinut tällä kaudella vyölleen 23 maalia ja 20 syöttöä 29 otteluun.

Vuonna 2015 New York Islanders varasi kiinalaisen Andong Songin, mutta hän ei koskaan päätynyt tekemään NHL-sopimusta.