NHL:ssä mammuttimainen diili – ruotsalaistähti löi nimen huimaan paperiin

Nylander ja Maple Leafs ovat päässeet yhteisymmärrykseen kahdeksan vuoden jatkosopimuksesta. Kiekkoilijan koko sopimuksen arvo on 92 miljoonaa dollaria. Nylander tienaa siis keskiarvolta 11,5 miljoonaa dollaria (10,5 miljoonaa euroa) kaudessa.

Nylander, 27, on Toronton ykköskierroksen varaus keväältä 2014. Hän on pelannut seurassa 558 ottelua tehopistein 198+286=484. Kuluvalla sesongilla 37 pelissä on syntynyt jo 57 pistettä.