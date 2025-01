NHL-seura löi 6,8 miljoonan miehen tylysti siirtolistalle – vaikutuksia myös suomalaisvahtiin?

NHL:ssä pelaava Seattle Kraken on asettanut saksalaisvahti Philipp Grubauerin siirtolistalle.

Seattle kertoi ratkaisustaan keskiviikkoiltana. Seuran ratkaisu on merkittävä, sillä Grubauer nauttii nykyisen sopimuksensa myötä tällä kaudella 6,8 miljoonan dollarin vuosipalkasta. Palkkakatosta Grubauerin sopimus vie vuosittain 5,9 miljoonan dollarin siivun.

NHL-joukkueilla on nyt Suomen aikaa torstai-iltaan asti aikaa poimia Grubauer riveihinsä. Jos näin ei tapahdu, jatkuu Grubauerin kausi AHL:ssä.

Käynnissä oleva kausi on tosin sujunut 33-vuotiaalta saksalaiselta heikosti. Hän on torjunut 21 pelaamassaan ottelussa vaatimattomalla torjuntaprosentilla 86,6, mikä on yli kymmenen ottelua pelanneista maalivahdeista koko NHL:n toiseksi huonoin saldo.

Seattle toivoo, että Grubauer löytäisi AHL:ssä jälleen hyvän pelivireen.

– Katsoimme tulevaa otteluohjelmaa ja 4 Nations -turnauksen aiheuttamaa taukoa. Se ei näyttänyt parhaimmalta skenaariolta peliaikaa ajatellen. Koimme, että tämä on hänelle hyvä mahdollisuus saada peliaikaa ja löytää pelivireensä, Seattle Krakenin päävalmentaja Dan Bylsma sanoo 93,3 KJR -radiokanavan haastattelussa.

Bylsman puheista voi päätellä, että mikäli Grubauer läpäisee siirtolistan, voi se vaikuttaa merkittävästi Seattlen AHL-seura Coachella Valley Firebirdsissä torjuvan Niklas Kokon peliaikaan.

NHL-kutsua Kokko ei ole vielä saamassa, sillä tshekkivahti Ales Stezkaa ollaan nostamassa Grubauerin korvaajaksi.

20-vuotias Kokko on pelannut AHL:ssä 18 ottelua torjuntaprosentilla 91,0.