NHL-päävalmentajalle potkut

McLellanin tilalle väliaikaiseksi päävalmentajaksi nousee Jim Hiller , jonka on määrä johtaa joukkuetta kauden loppuun asti.

Hiller on toiminut noin puolitoista vuotta Kingsin apuvalmentajana.

Kings aloitti kautensa hyvin, mutta viimeaikaiset tulokset ovat olleet vähintäänkin kehnoja. Kings on hävinnyt viimeisestä 15 ottelustaan 12. Joukkue on valahtanut läntisen konferenssin sarjataulukossa sijalle seitsemän, eli se on vielä kiinni pudotuspelipaikassa.