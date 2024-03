NHL:n kohuhyökkääjän ruma törkytemppu toi ison pelikiellon

Useita kohuja NHL-uransa aikana törttöilyllään aiheuttanut Wilson on NHL:n kurinpidolle tuttu mies entuudestaan, sillä ennen tuoreinta pelikieltoa Wilson on joutunut pannaan peräti viidesti urallaan. Tämän lisäksi kurinpito on rankaissut Wilsonia sakoilla kolmesta eri teosta.