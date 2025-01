NHL-maalivahti loisti nollapelissä – Erik Haulalla karu putki

Darcy Kuemper torjui komeat 33 laukausta New Jerseyä vastaan ja piti nollat, kun Los Angeles kukisti Devilsin 3–0.

Kuemperille nollapeli oli kauden toinen.

– Nollapeliin tarvitaan koko joukkue, se on oikeastaan joukkuetilasto. SIihen tarvitaan kaikki, ja kaikki olivat tänään mukana, Kuemper antoi tunnustusta joukkuekavereilleen.

Kuemperin huipputorjuntoja voi ihastella alla olevalta videolta.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Kingsille voitto oli kahdeksas peräkkäinen kotijäällä. Samuel Helenius sai Kingsin paidassa peliaikaa reilut viisi minuuttia, joiden aikana nuorukainen jakoi kolme taklausta mutta ei päässyt tehopisteille.

New Jerseylle tappio oli kolmas peräkkäinen. Pirupaitojen riveissä Erik Haulalla on menossa kuiva jakso. Hän on pelannut nyt peräti 17 ottelua ilman pisteitä. Hän on päässyt tehopisteille viimeksi marraskuun 25. päivä Nashvilleä vastaan.