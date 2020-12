Neljällä leijonalla on todettu koronatartunta Barcelonan eläintarhassa – tarha julkaisi videon toipilaista

Kolme naarasleijonaa Zala, Nima ja Run Run sekä urosleijona Kiumbe testattiin, kun niillä alkoi ilmetä oireita. Myös kahdella eläintarhan henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta.

Parhaillaan selvitetään, mistä eläimet ovat saaneet tartunnan. Todennäköisintä on, että leijonat ovat olleeet kontaktissa sairastuneen ihmisen kanssa.

Eläintarhan lausunnon mukaan leijonilla havaittiin hengitysoireita. Suurin osa oireista on laantunut, eläimillä on vielä yskää ja nuhaisuutta.

Tapaus on siksi merkittävä, koska kyseessä on vasta toinen kerta, kun isolla kissaeläimellä on todettu koronatartunta.