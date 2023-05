Neljä kadoksissa ollutta lasta löytyi elossa keskeltä Amazonia yli kaksi viikkoa tuhoisan lentoturman jälkeen

Pelastajat olivat uskoneet koneessa matkustaneiden lasten harhailleen viidakossa turman jälkeen. Vanhin lapsista on 13-vuotias ja nuorin vain 11 kuukauden ikäinen. Kahden muun iät ovat yhdeksän ja neljä.

Väliaikaissuojan löytyminen oli merkki eloonjääneistä

Heidän koneensa oli ollut matkalla San Jose del Guaviareen, joka on yksi tärkeimmistä kaupungeista Kolumbian puolella Amazonin sademetsässä.

Helikopteri soitti isoäidin pyyntöä viidakon yllä

Lentokoneella kulkeminen on yleistä alueella, koska teitä on harvakseltaan ja joen kautta kulkeminen on niin ikään vaikeaa.