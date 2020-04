Nelikymppinen mies katosi viime kesänä Raahessa: nyt yhtä syytetään murhasta ja hautarauhan rikkomisesta – toinen epäilty kuoli esitutkinnan aikana

Kyseessä on viime heinäkuussa ilmi tullut henkirikos. 41-vuotias mies katosi kesäkuussa Raahessa ja hänen ruumiinsa löytyi heinäkuussa. Epäilty rikos tapahtui epäillyn asunnolla Raahen Ollinsaaressa 16.-17. kesäkuuta.

Samassa asiayhteydessä on ollut epäiltyinä kaksi muutakin henkilöä. Heistä toinen on edesmennyt jo esitutkinnan aikana, ja toista vastaan on nostettu syyte rikoksentekijän suojelemisesta.