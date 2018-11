25-vuotias Miska on kadonnut Naantalissa – ajaa vaaleanvihreää lava-autoa, poliisi pyytää vihjeitä

Poliisin jakamien tuntomerkkien mukaan mies on hoikka, noin 176 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset.

Lindwallilla on käytössään Mitsubishi Canter -merkkinen ajoneuvo, jonka rekisteritunnus on EYZ-517. Kyseessä on lava-auto, jonka hytti on vaaleanvihreä.