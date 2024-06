Nälkäpeli-faneille ilouutisia!

Dystopiseen maailmaan sijoittuva Nälkäpeli-tarina saa jatkoa, kertoo muun muassa uutistoimisto AP . Julkaisija ja kustantaja Scholastic nimittäin tiedottaa Instagramissa, että Nälkäpeli-kirjasarjan luonut kirjailija Suzanne Collins julkaisee viidennen Nälkäpeli-kirjan maaliskuussa 2025. Tuleva kirja on toinen esiosa kolmelle ensimmäiselle Nälkäpeli-kirjalle.

Tuleva kirja kantaa nimeä Sunrise on the Reaping ja se kertoo historian 50. Nälkäpelin tapahtumista. Kirjassa kuvatut asiat ovat tapahtuneet 24 vuotta ennen ensimmäisen Nälkäpeli-kirjan tapahtumia ja 40 vuotta ennen viimeksi julkaistun Nälkäpeli-esiosan tapahtumia.

Elokuvayhtiö Lionsgate, joka on julkaissut elokuvasovitukset kaikista neljästä aiemmasta Nälkäpeli-kirjasta, tiedotti AP:n mukaan torstaina, että Sunrise on the Reaping -kirjaan perustuva elokuva saapuu valkokankaille marraskuussa 2026.