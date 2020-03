Näin koronavirus tyhjensi vilkkaan miljoonakaupungin kadut, katso video poikkeuksellisesta tilanteesta – New Yorkissa todettu jo lähes 5 700 tautitapausta

Koronavirus on saanut myös New Yorkin suurkaupungin hiljenemään, kun ihmiset pysyttelevät kotonaan.

Times Squaren metroasema on tavallisesti todella vilkas, sillä asemalta kulkee hyvin useat metrolinjat.

Times Squaren metroasema on tavallisesti todella vilkas, sillä asemalta kulkee hyvin useat metrolinjat.

Kuuluisa Times Square on tyhjentynyt turisteista.

Kuuluisa Times Square on tyhjentynyt turisteista.

New Yorkin kadut vilisevät tavallisesti ihmisistä ja ajoneuvoista.

New Yorkin kadut vilisevät tavallisesti ihmisistä ja ajoneuvoista.

New Yorkin kaupungissa on New York Timesin mukaan perjantaihin todettu 5 683 koronavirustartuntaa ja 43 koronakuolemaa.