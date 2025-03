Näin Jasmi Joensuun jättitemppu toteutui

Jasmi Joensuu varmisti maailmancupin sprintticupin voiton Tallinnassa.

Joensuu sijoittui Tallinnan vapaan hiihtotavan sprintissä kuudenneksi, mikä tarkoitti sitä, ettei kisan voittaja ja cup-pisteissä toisena oleva Sveitsin Nadine Fähndrich voi enää saavuttaa suomalaista. Maailmancupin kausi huipentuu Lahdessa tulevana viikonloppuna.

Cupin voitto ratkesi jo välierävaiheessa, kun Joensuu selvitti tiensä finaaliin aikavertailun kautta. Finaalissa parhaat paukut olivat poissa, ja suomalainen jäi Fähndrichistä reilut kymmenen sekuntia.

– Kyllä siihen välierään purkautui vähän tämän päivän lataus. Finaalissa oli lihakset ihan vetelänä ja semmoinen olo, että oli kyllä surkea finaalisuoritus, Joensuu kertasi Viaplayn lähetyksessä.

Joensuu lähti toiseksi viimeiseen kilpailuun roimassa pistejohdossa. Karsinnan kakkossijasta tulleet 13 bonuspistettä helpottivat keskiviikon urakkaa.

– Lähdin tähän päivään sillä fiiliksellä, että minun pitää saada 74 pistettä, ja laskin päässä koko ajan, että haluan sen tänään ratkaista ja sen sain toteutettua. Siihen olen todella tyytyväinen.

Joensuun valtti kauden kisoissa oli tasaisuus. Hän nousi palkintokorokkeelle vain kerran oltuaan toinen Toblachissa joulukuussa. Finaalipaikkoja kertyi kuusi.

– Se, että olen pystynyt suorittamaan ensimmäisestä kisasta finaalipaikkoja ja tekemään tasaista työtä, niin olen hirveän ylpeä siitä, että tänne asti on kantanut se kunto. Nyt on voitettu tämän kauden toinen iso tavoite, ja ensi vuonna on sitten isot kisat – varmaan elämäni tärkeimmät arvokisat, Joensuu sanoi viitaten Milanon talviolympialaisiin.