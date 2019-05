Naapurimaiden armeijat kiistelevät lumimiehen jalanjäljistä – Intia ilmoitti kuvanneensa jäljet, nyt Nepal tyrmää väitteet: "Se on vain karhu"

Nepalista on ennenkin väitetty löytyneen lumimiehen jalanjälkiä. Kuva on vuodelta 1954 brittilehti Daily Mailin järjestämältä, lumimiestä etsineen retikunnan matkalta. Myös näiden jälkien on suurella todennäköisyydellä todettu olevan karhun jälkiä. Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press