Myrkyllistä rikkivetyä vuotaa Ruotsin Olshammarissa – ainakin neljä loukkaantunut, asukkaita kehotetaan pysymään sisällä

Viranomaisten mukaan ainakin neljä henkilöä on loukkaantunut, mutta vielä ei ole tietoa heidän vammojensa vakavuudesta. Altistuneet ovat olleet tehtaan työntekijöitä, kertoo Aftonbladet .

– Rikkivety on aika hankala aine meille. Se on sekä myrkyllistä hengittää että syttyvää. Se tarkoittaa, että meidän täytyy pitää ihmiset pois sen luota, mutta myös varmistaa, ettei se syty tuleen, palomies Ulf Smedberg sanoi Aftonbladetille.

Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan vuotava aine on rikkivetyä, joka on vaarallista hengittäessä. Rikkivety on väritöntä ja haisee mädäntyneeltä kananmunalta, kertoo Suomen työterveyslaitos. Rikkivetyä vapautuu muun muassa selluteollisuuden prosesseissa.