Muistatko vielä Nokian 3310:n? Kaikkien aikojen myydyimpiin kuuluva kännykkämalli julkistettiin tasan 20 vuotta sitten

Myyntiin se tuli vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kuuden vuoden aikana sitä myytiin yhteensä noin 126 miljoonaa kappaletta. Kyseessä on yksi kaikkien aikojen myydyimpiä puhelimia.

Alkuperäistä Nokia 3310 -puhelinta on kehuttu erittäin kestäväksi. Se on saavuttanut internetissä kulttimainetta suurin piirtein ydinsodan kestävänä puhelimena, ja samaa henkeä on myös sen uudessa versiossa, joka ilmestyi keväällä 2017.