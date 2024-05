Muistatko? Antero Mertaranta repesi täysin liitoksistaan Leijonien tyrmättyä Tre Kronorin – selostajalta kahden minuutin purkaus

Mertarannan voittomaaliselostus 23. toukokuuta 2019:

– Kahdeksan ja puoli minuuttia on hetken päästä jatkoaikaa jäljellä. Loistava trilleri, loistava klassikko tästä tulee. Adrian Kempe puskee laidasta sisään ja sitten on maalinedustalla tyhjää. Suomi pääsee iskemään kolmella yhtä vastaan, ainakin kahdella yhtä vastaan.

– 21 NHL-ukkoa pakkaa tavaransa ja lähtee kotiin, eikä puolusta maailmanmestaruutta, joita on kaksi pohjalla! On tämä valtaisa pommi, tämä on jättipaukku! Tämä on kruunun kurssin sukellus! Tämä on lähes koko Slovakian brexit! Tämä on niin hirmuinen veto!