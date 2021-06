Muinaisjäännös sotkettiin punaisella maalilla Turussa – museokeskus tehnyt rikosilmoituksen

Turun Luolavuoren alueella on havaittu arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistunut ilkivalta. Historiallisen rajakiven pintaa on sotkettu punaisella spray -maalilla Kyseessä on Turun kaupungin 13. rajakivi, josta on maininta jo vuodelta 1530. Kiveen on kaiverrettu vuosiluku 1794. Lisäksi lohkareen pinnalla on näkyvissä ainakin A-kirjain.