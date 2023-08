MTV Tshernihivissä: Tällaiset ovat tuhot aukiolla, jossa noin 120 loukkaantui ja usea kuoli

Yhteensä seitsemän ihmistä kuoli Venäjän tämänpäiväisessä iskussa Tshernihiviin ja noin 140 on haavoittunut. Paikka on noin 100 kilometriä Kiovasta.

Uhriluku on tänään noussut päivän mittaan. Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko kertoi BBC:n mukaan, että yli parikymmentä ihmistä on sairaalahoidossa. Nurmisen mukaan heistä useampi on kriittisessä tilassa.



YK on tuominnut ohjusiskun ja luonnehtinut sitä hirvittäväksi.