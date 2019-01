MTV selvitti: Tällaiset rahat nuuskamyyjä voi kääriä pääkaupunkiseudulla muutamassa päivässä – "Helppoa rahaa eikä kiinnijääminen huoleta"

Tienaa 340 euroa muutamassa päivässä

Myyjän mukaan laatikko maksaa ruotsalaisessa nuuskakaupassa vajaat 400 euroa. Laatikon hinta välittäjältä myyjälle on 500 euroa. Kaupustelija kuittaakin laatikon myynnistä lopulta itselleen 840 euroa, eli voittoa tulee 340 euroa.

Vahva pussinuuska ylivoimaisesti kysytyintä

Myyjä kertoo, että ylivoimaisesti kysytyintä nuuskaa Etelä-Suomessa on astetta vahvempi pussinuuskamerkki nimeltään Odens. Kyseinen tuote on myös myyjän mukaan siinä mielessä mieluinen, että siinä on erittäin hyvä "hinta-laatusuhde".