MTV paikalla Britanniassa: Johnson ymmärsi, mistä näistä vaaleissa on kyse: "Tammikuussa Britannia astuu EU:n ovesta ulos"

Konservatiivien voitto merkitsee myös brexitin hyvin todennäköistä toteutumista, sillä pääministerinä vaalivoiton myötä jatkavalla Boris Johnsonilla on siihen nyt vahva mandaatti.

– On arvioita, että Johnson veisi jo ensi perjantaina, juuri ennen joulua, tuon EU-erosopimuksen käsittelyyn. Sitten tammikuussa Britannia astuu EU:n ovesta ulos lähes 50 vuoden jälkeen, Hopsu kertoo.

Sitä ennen Britannialla on kuitenkin edessään vaikeat kauppaneuvottelut, jotka pitäisi kaiken lisäksi käydä ennätysnopeasti.

Muille puolueille on tulossa yhteensä 15 paikkaa. Kaikkiaan jaossa on 650 paikkaa. Tässä vaiheessa niistä on enää kolme varmistamatta.