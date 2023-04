MTV:n suuri mämmitesti: Mika Tommolalle ja Kirsi Alm-Siiralle mämmi ei maistunut – Juha Miedolta synninpäästö

Mämmi on perinteinen pääsiäisherkku, joka jakaa mielipiteitä – ehkä ulkomuotonsa, ehkä ainutlaatuisen makunsa vuoksi. MTV Uutisten toimituksen väelle tehdyllä kysely- ja testauskierroksella selvisi, että suurin osa pitää mämmiperinteestä kiinni jatkossakin, vaikka herkku ei olisikaan se ensimmäinen valinta omaksi pääsiäisen jälkiruoaksi.

– Se voi olla, että mistä sinä tykkäät, niin minä en tykkää alkuunkaan. Se on hyvä, että meillä on eri makuja. Löytyy kyllä sellaisiakin, jotka eivät ole mämmiä syöneet, mutta kun minä olen tullut tämän kanssa esille, on löytynyt ahaa-elämyksiä ja ovat alkaneet syödä mämmiä.