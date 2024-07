MTV:n selvitys: Isojen teleyhtiöiden tukiasemiin on murtauduttu aiempaa useammin

– Ei voida puhua mistään räjähdysmäisestä kasvusta, mutta sanotaanko että viime vuosina on hienoista kasvua ollut. Tapausmäärät eivät ole isoja edelleenkään, mutta muutaman vuoden aikana niitä on hieman enemmän vuosi vuodelta tullut, sanoo turvallisuusjohtaja Kalle Kaasalainen Teliasta.

Kyberturvallisuuskeskus: Kriittiset kohteet on suojattu vahvasti

Laki määrittelee melko tarkasti sen, miten teleoperaattoreiden on suojattava viestiverkon ja siihen liittyvien laitteiden turvallisuus. Pääsääntö on, että mitä kriittisemmästä kohteesta on kyse, sitä järeämmin sen pitää olla suojattu.

– Meillä on tiedossa joitakin tapauksia, joissa on esimerkiksi murtauduttu tukiasemien mastojen laitetiloihin ja yleensä laitetiloista viedään jotakin tavaraa, eli kyse on rikollisesta toiminnasta. Esimerkkinä on tapauksia, joissa on ryöstetty kuparikaapelia, ja rikolliset muuttavat sen rahaksi tavalla tai toisella, sanoo johtaja Jukka-Pekka Juutinen.