MTV julkaisi Floridan taivaalla kuvatun oudon ilmiön – tämän jälkeen suomalaisturistit ottivat yhteyttä ympäri maailmaa

MTV Uutisten julkaisun jälkeen toimitukseen tuli kahdelta suomalaiselta viestiä, sillä he olivat havainneet taivaalla samantapaiset ilmiöt: Kreikassa ja Georgiassa.

10. heinäkuuta 2023 Kreikassa Kalymnoksen saarella lomaillut Mirja Virtanen onnistui taltioimaan tapahtuman videolle, joka on alhaalla nähtävissä.

Mistä tapahtumissa on kyse? MTV Uutiset näytti materiaalit Tähtitieteellinen yhdistys Ursalle, mistä ratkaistiin ”mysteeritapahtumat”.

Tapauksilla eri selitykset

– Tulee sopivasti optisen keskipisteen vastapuolelle, eli ilmiö on kirkkaampi kohteen ollessa vasemmassa reunassa ja auton ollessa oikeassa reunassa. Lentorata on myös kaareva, eli kyseessä on tynnyrivääristymä, kertoo Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri.