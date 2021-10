MotoGP:n maailmanmestaruus ratkesi dramaattisesti – Fabio Quartararosta uusi mestari

Quartararo on voittanut tällä kaudella viisi kilpailua. Mestaruus on Quartararon ensimmäinen kaikissa MotoGP-luokissa ja samalla 22-vuotiaasta tuli ensimmäinen ranskalainen, joka on voittanut ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden. Viime kaudella mestaruutta juhli Suzukin Joan Mir.