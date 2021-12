Montrealin suomalaispuolustaja liigan koronaprotokollaan

Protokollalistalle asetetaan, mikäli pelaajalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Ensimmäistä kauttaan Montrealissa pelaava Niku on pelannut yhdeksän ottelua tehoin 0+3. Kanadalaishyökkääjä Gallagherilla on 23 ottelusta koossa tehot 4+6. Montreal on avannut kauden vaisusti, se on ottanut 24 pelistään vain 14 pistettä ja on liigan itäisessä lohkossa kolmanneksi viimeisenä.