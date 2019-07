Mongolianvillihevoset Hanna ja Helmi vapautettiin Mongolian aroille – laji hävisi jo luonnosta, mutta elpyy nyt suomalaisvahvistusten kera

Nyt vuoden mittainen totutusjakso on päättynyt, ja hevoslauma on vapautettu aitauksesta.

Lauman viides jäsen on ori Hustai, joka otettiin talveksi totutusalueelle tervehtymään sen loukattua jalkansa. Hustai on syntynyt toisella mongolialaisella suojelualueella ja siirretty nykyiselle alueelle kolme vuotta sitten. Tammalaumaan on siis saatu ori, joka tuntee arot myös totutusalueen ulkopuolella.