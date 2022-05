MM-jääkiekko perjantaina: Nyt huudetaan! Leijonat jäälle kotikisa-avauksessa

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5. Kisa-avaus 13.5. – Leijonat kohtaa Norjan kello 20.20 C Moressa ja MTV3:lla! Studio-osuus käynnistyy jo kello 19.30 C Moressa. Kaikki ottelut C Moressa ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa!

Leijonat on leimannut 22 MM-kisapassia ennen avausottelua, eli joukkueessa on tilaa vielä kolmelle vahvistukselle. Yksi heistä on perjantaina Suomeen matkustava Mikael Granlund.

Suomi pelaa kisojen B-alkulohkossa, jonka ottelut käydään Tampereen Nokia Arenalla. A-lohko pelataan Helsingin jäähallissa.

Jääkiekon MM-kisojen ohjelma perjantaina 13.5.:

Kello 16.20

Ranska – Slovakia (A)

C More Sport 2/cmore.fi

Yhdysvallat – Norja (B)

C More Sport 2/cmore.fi

Studio käyntiin kello 15.45 C Moressa

Kello 20.20

Saksa – Kanada (A)

C More Sport 1/cmore.fi

Suomi – Norja (B)

C More Sport 1/cmore.fi/MTV3

Studio käyntiin kello 19.30 C Moressa